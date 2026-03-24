記事ポイント約1,000本の桜が咲き誇る「第23回上田城千本桜まつり」が2026年4月4日〜12日に開催全23店舗が集う「二の丸横丁」で地元グルメと夜桜ライトアップを満喫できる最大3,000円お得に泊まれる温泉キャンペーンも同時実施 信州上田観光協会が、「第23回上田城千本桜まつり」を2026年4月4日(土)〜12日(日)に開催します。約1,000本の桜が咲き誇る上田城跡公園を舞台に、地元グルメや夜桜ライトアップ、温泉キャンペーンな