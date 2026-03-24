ドナルド・トランプ米政府が韓国などを狙って、世界貿易機関（WTO）の開発途上国（途上国）の地位を放棄するよう圧迫した。経済的地位が高まった国が途上国の特恵を享受し、不当な利益を得る「ただ乗り」の慣行を黙認しない意図と解釈される。米通商代表部（USTR）は23日（現地時間）、WTO一般理事会に「WTO改革に関する追加的視点（Further Perspectives on WTO Reform）」と題した報告書を提出したと発表した。12ページ分の文書