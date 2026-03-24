韓国は昨年28兆ウォン（約3兆円）規模のチェコ原発建設事業を受注したが、事業の推進に支障が生じていることが確認された。チームコリアのリーダーである韓国水力原子力（韓水原）の圧力で細部契約の締結が遅れている。23日、複数の業界関係者によると、韓水原は最近、チェコ原発の施工者である大宇建設に対し、工事費を従来の入札金額比で10％以上減額するよう通知した。昨年6月4日、韓国はチェコ原発建設事業発注会社であるチェ