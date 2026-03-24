記事ポイント橋梁数に関わらず年額50万円の定額制で自治体の直営点検を支援するサービススマートフォンのLiDAR機能で3次元モデルを作成し事務作業の工数を大幅に削減SBIR フェーズ3に採択された技術を活用し約15団体での実証・活用実績あり ベイシスコンサルティングが、自治体の橋梁点検業務をデジタル化する「サポ楽」施設台帳管理＋点検調書作成サービスの提供を開始します。橋梁数に関わらず年額50万円（税別）の定額制で