2018年平昌冬季五輪でスピードスケート女子団体パシュート、女子マススタートと2個の金メダルを獲得した高木菜那さん（33）が、23日放送のカンテレ「純喫茶超人」（月曜深夜0・15）に出演。今季限りで現役引退した妹、高木美帆（31）について語った。この日は、プライベートでも親交が深い柔道女子48キロ級パリ五輪金メダルの角田夏実さんと2人でゲスト出演。MCの糸井嘉男氏に「美帆ちゃんはストイックていうイメージがある」