取手競輪場のF1が24日、開幕した。ガールズ6Rに出走した荒川ひかり（31＝茨城）は5着。右腓骨（ひこつ）のプレート除去手術のため、約2カ月休養。ここが復帰初戦だった「体がついていかないのが悔しい。脚が戻っていれば3着以内には入れた展開でした。脚は異物感がなくなってスタートを思い切って出られるようになりました」レース勘さえ戻れば、これまでの荒川が戻ってくるはず。レースを重ねて、違和感を解消していく。