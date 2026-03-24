プロボクシングWBO世界フェザー級4位の中野幹士（30＝帝拳、14勝13KO1敗）が5月6日に東京・後楽園ホールで開催される、帝拳ジム主催興行『WHO’sNEXTDYNAMICGLOVEONU−NEXTVol.43』で再起戦に臨むことが決まった。24日、所属する帝拳ジムが公式ホームページで発表した。中野はメインイベントの同級10回戦でIBF同級4位レラト・ドラミニ（32＝南アフリカ、21勝12KO3敗）と対戦する。昨年11月のIBF同級挑戦者決定戦