お笑いコンビ「スピードワゴン」の井戸田潤（53）が24日、自身のインスタグラムを更新。元タカラジェンヌのユニークな姿を公開した。井戸田は「南房総お花畑遼河はるひです」と報告。満開の菜の花を背景に、ポーズを取る元宝塚歌劇団男役で女優・遼河はるひの姿を公開した。遼河も自身のインスタグラムで「お花畑来てます！」と投稿。花を挟んで向かい合う、井戸田との2ショット写真をアップした。これらの投稿に