アメリカのトランプ政権は23日、空港の保安検査職員の不足に伴う混雑への対策として、ICE＝移民税関捜査局の捜査官を各地の空港に派遣しました。アメリカでは与野党の対立から国土安全保障省の予算が成立せず、無給となった空港職員の欠勤が相次ぐ事態となっています。これに伴う混雑を緩和するため、トランプ政権は23日、各地の空港にICE＝移民税関捜査局の捜査官を派遣しました。アメリカメディアは10以上の空港に派遣されたと報