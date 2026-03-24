パイロット負担の軽減を主眼に置いた試作型アメリカ陸軍は2026年3月19日、UH-60「ブラックホーク」ヘリコプターの次世代コンセプト機であるH-60Mx「ブラックホーク」を納入したと発表しました。【画像】ええ！ タブレット!? これが、新型ブラックホークを遠隔操作する様子ですこの機体は、国防高等研究計画局（DARPA）が開発した自律飛行システムを搭載した次世代コンセプト機であり、今後は厳格な試験段階に入ります。アメ