一休は、旅行予約サイト「一休.com」で、「GoGoセール」を3月24日正午から25日まで開催している。36時間限定で人気宿泊施設が10％以上が割引となる。5月1日から5日までのゴールデンウィーク期間、8月12日から15日までのお盆期間は対象外となる。対象ホテルと2名素泊まりの料金一例は、パークハイアットニセコHANAZONO（朝食付）が61,957円から、草津ナウリゾートホテルが24,750円から、ホテルメトロポリタン丸の内が22,450円から、