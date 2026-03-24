韓国中南部の都市、大邱（テグ）は、ソウル、釜山に次ぐ、韓国第3の経済圏。日本から直行便もあるため、日本人の旅行客やビジネスマンも多い。その大邱から、京釜線で北西へ30分ほどの場所に「倭館」という駅がある。慶尚北道の漆谷（チルコク）郡にあり、「ウェグァン」と読む。日本の歴史に詳しいなら、「倭」という時点でピンと来るだろう。倭館は、15世紀初め、日本からやってきた使節団の接待や宿泊などのための施設が由来。