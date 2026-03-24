ついに現実になるようだ。アメリカの大手スポーツチャンネル『ESPN』が３月23日、ジネディーヌ・ジダンが今夏にフランス代表監督に就任することで、口頭合意に達したと報じた。北中米ワールドカップ（W杯）後から、これまで14年に渡って成功を収めてきたディディエ・デシャンに代わり、指揮を執る模様だ。現在53歳のフランス代表の英雄は、かの有名な頭突きで退場した、ドイツW杯の決勝をもって選手を引退。その後、古巣レア