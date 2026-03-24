山口県にも春本番の便りがやってきました。下関地方気象台は、きょう(24日）、サクラの開花を発表しました。きょう午後3時過ぎ下関地方気象台の職員が下関市にあるソメイヨシノの標本木で花が5輪咲いているのを確認し開花を発表しました。（下関地方気象台 櫻井敬三気象情報官）「きょう15時の観測で5輪の開花を観測しました。したがってきょう24日、下関のサクラが開花したということをお知らせします」平年や去年より2日早い開花