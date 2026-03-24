M!LKの佐野勇斗さんは3月23日、自身のInstagramを更新。「28歳になりました!」と報告するも、掲載写真にツッコミが相次いで寄せられました。【写真】「また破壊したの？」「NAYATOじゃない？笑」「Yが萎んでる」佐野さんは「28歳になりました!」とつづり、3枚の写真を投稿。1、2枚目はバースデーバルーンの隣で撮影したソロショットです。うれしそうな笑顔が魅力的ですが「HAYATO」の「Y」が膨らんでいなかったり「H」が「N」に見