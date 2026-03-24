青山商事は、健康志向の高まりから大きな反響を得ているオリジナルリカバリーウエアの新作として、これからの季節に最適な「ショートスリーブ（半袖）・ハーフパンツ」を、3月19日から「洋服の青山」全店および、公式オンラインストアで発売した。昨今の健康志向の高まりを受け、「洋服の青山」では昨年からリカバリーウエアの販売を開始した。先行して発売したモデル（ロングスリーブ・ロングパンツ）は好評で、追加投入分は3か月