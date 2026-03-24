松屋フーズは、牛めし・カレー・定食・その他丼の「松屋」において、3月24日10時から「創業ビーフ牛タンカレー」を販売する。「創業ビーフ牛タンカレー」松屋の原点ともいえるこだわりの「創業ビーフカレー」は、じっくりと炒めた玉ねぎの甘みと、スパイスの豊かな香りが広がる、どこか懐かしくも奥深い味わいが特徴になっている。じっくり煮込まれたやわらかい牛肉が、カレーの旨味をいっそう引き立て、創業当時から親しまれてき