「inゼリー エネルギーアミノ酸」森永製菓は、忙しい現代人の健康維持と毎日の生活を前向きにサポートする「inゼリー」ブランドから、ランニングやトレーニングなど日々アクティブにカラダを動かしている人に向けて、アミノ酸6000mgを配合した「inゼリー エネルギーアミノ酸」を3月24日に発売する。この商品は同社で初めての試みとして、少量データから逐次的に条件探索し最適解を見出すAIアルゴリズム「ベイズ最適化」と、表情ベ