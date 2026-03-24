「明治ブルガリア フローズンヨーグルトデザート」明治は、濃厚なコクとなめらかな食感、さっぱりとした後味で好評を得ている「明治ブルガリア フローズンヨーグルトデザート」を、3月下旬から順次、リニューアル発売する。ベースアイスは、“LB81乳酸菌（ブルガリア菌2038株とサーモフィラス菌1131株を組み合わせた乳酸菌）”に加え、新たに同社独自のブルガリア由来の乳酸菌を使用し、濃厚感をアップした。外側のコーティング部