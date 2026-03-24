ゴンチャ ジャパン（以下、ゴンチャ）は、“こころ、ときめく、香りのお茶。”をコンセプトに、季節に合わせた茶葉を展開する新シリーズ「TEACRAFT（ティークラフト）」をローンチする。そして、第一弾商品となる「ストロベリー＆ローズ ダージリン」を3月25日から、国内ゴンチャ全店にて期間限定で販売する。世代を問わず、より深く心地よくお茶と向き合う、新しいお茶の喜びを届ける。お茶にこだわるゴンチャから、新シリーズ「T