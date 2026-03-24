闇バイトを募集するなどして集めたメンバーで犯罪行為を行う、匿名・流動型犯罪グループ「トクリュウ」に注意を呼びかけるため、警視庁がホームページを開設しました。警視庁が24日に開設したホームページには、「トクリュウ」の最新の手口や、実際に闇バイトに応募して犯罪に手を染めた若者の後悔と、被害者の悲痛な声などが掲載されています。ホームページには、急増する「警察官をかたる詐欺」の実際の音声も公開されています。