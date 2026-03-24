タレントで３児ママの小倉優子が２３日、ブログを更新。長年頼りにしているシッターがいることを明かした。この日夕方から、事務所の人と打ち合わせだったという小倉。「長くお願いしているシッターさんがいるのですが、本当に助かっています」と明かし、「まだまだ子ども達も小さいので、お家にいてできるお仕事も増やしていきたいです♪」とさまざまなやり方で仕事を模索していくことをつづった。小倉は２０１１年１０月に