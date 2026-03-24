総務省がインターネット上の誹謗中傷対策で通信履歴を一定期間保存するよう関連事業者に求めたのに対し、X（旧ツイッター）が対応を拒否したことが24日分かった。社内基準より期間が延びてコスト負担が増すことに抵抗したとみられる。