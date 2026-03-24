アジア・サッカー連盟（AFC）は24日、米国とイスラエルによるイラン攻撃の影響で延期したアジア・チャンピオンズリーグ・エリート（ACLE）西地区の決勝トーナメント1回戦を一発勝負とし、4月13、14日にサウジアラビアのジッダで行うと発表した。当初は3月上旬にホームアンドアウェー方式で開催する予定だった。準々決勝以降はジッダで16〜25日に実施する予定。（共同）