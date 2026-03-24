日本陸連は24日、東京・MUFGスタジアム（国立競技場）で5月17日に開催されるセイコー・ゴールデングランプリの出場選手を追加発表し、昨年の世界選手権東京大会で男子110メートル障害5位の村竹ラシッド（JAL）や、同400メートル6位の中島佑気ジョセフ（富士通）らが名を連ねた。男子400メートル障害の豊田兼（トヨタ自動車）、女子100メートル障害の中島ひとみ（長谷川体育施設）もエントリーした。