来年（2027年）4月から使われる高校の教科書の検定結果がきょう発表され、「地理歴史」の教科書4点が不合格となりました。いずれも同じ会社の教科書で、この会社が発行している中学の社会科教科書と内容がほぼ同じだったということです。文部科学省はきょう、来年4月から使われる高校の中学年用の教科書の検定結果を公表しました。「国語」「数学」「外国語」などあわせて224点が申請され、220点が合格となった一方、「地理歴史」