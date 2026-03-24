「ファーム・西地区、オリックス−阪神」（２４日、京セラドーム大阪）「右脚の肉離れ」で出遅れていた阪神のドラフト１位・立石正広内野手（２２）＝創価大＝が「５番・左翼」でスタメン出場。プロ入り初の外野守備に就く。入団後初めて実戦の守備に就いた２１日のファームリーグ・ソフトバンク戦（筑後）では「５番・三塁」で先発出場。２２日の同戦も三塁を守っていた。阪神のスタメンは以下の通り。１番・三塁佐野