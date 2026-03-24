巨人は２４日、育成選手のエルビス・ルシアーノ投手（ドミニカ共和国＝２６）、宇都宮葵星内野手（２１）と支配下選手契約を締結したと発表した。背番号はルシアーノが「４８」、宇都宮が「６８」に決まった。独立リーグ出身で入団３年目の宇都宮は「自分は野球しかできないので、独立のときから野球一本と決めてきた」と語り、支配下昇格について「めっちゃ嬉しいっす！」とシンプルに喜びを伝えた。憧れの選手にソフトバンク