パシフィック・リーグ6球団とパシフィックリーグマーケティング株式会社は24日、乃木坂野球部の新曲「パシフィック・リーグに連れてって」が2026パ・リーグ公式コラボソングに決定したことを発表した。今回、乃木坂46の野球好きメンバーが集まるユニット乃木坂野球部（小川 彩さん、金川 紗耶さん、黒見 明香さん、柴田 柚菜さん、瀬戸口 心月さん、長嶋 凛桜さん）の新曲「パシフィック・リーグに連れてって」が2026パ・リー