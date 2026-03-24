ドジャース―エンゼルスのフリーウェイシリーズ第２戦が２３日（日本時間２４日）にドジャー・スタジアムで行われ、７―７で引き分けた。序盤は完全にエンゼルスのペースだった。ドジャース先発の佐々木朗希投手（２４）が初回から一死も奪えず、４四死球の大乱調。死球を受けたネトはダメージも負ったが、２者連続の押し出しを含む３連続四球で２点を先制し、急きょ登板してきたコップからローが一死満塁から２点適時打を放っ