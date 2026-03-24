【女子旅プレス＝2026/03/24】ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、日本発の世界的人気エンターテイメント作品の世界に全身で飛び込むことができるイベント「ユニバーサル・クールジャパン 2026」を開催中。「葬送のフリーレン」との初コラボレーションとなる期間限定アトラクション「葬送のフリーレン ストーリー・ウォーク 〜追憶の旅〜」（2026年5月30日（土）〜2027年1月11日（月））の内容が公開された。【写真】畑芽育、USJ