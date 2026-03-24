【モデルプレス＝2026/03/24】クリエイターのしなこが3月24日、都内で開催された「遊んで食べて シリアル ハピモニ★ランド出発式」を開催に出席。カジュアルなスタイリングで登場し、子どもの頃の思い出を語った。【写真】30歳人気クリエイター、雰囲気ガラリなジーパンスタイル◆しなこ、カジュアルコーデで雰囲気ガラリ普段はピンクや紫の鮮やかな色使いが多いが、この日は商品をイメージしたという赤のボーダーTシャツ姿で登場