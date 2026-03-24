【モデルプレス＝2026/03/24】ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。-ハワイ編-」に出演していた“まやりん”こと重川茉弥が3月23日、自身のInstagramストーリーズを更新。娘の手描きイラストを公開した。【写真】「今日好き」2児の母「ピンク好きなのかな」5歳娘のカラフルイラスト公開◆重川茉弥、娘の手描きイラスト公開重川は「1年分の作品持って帰ってきた」「どんどん絵が上手になる」とつづり、