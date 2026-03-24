京王グループが運営するカレーチェーン「カレーショップC&C」が2026年3月23日、30日から原材料の高騰やエネルギーコストの高止まりから値上げすることを公式サイトで発表した。店舗によって異なるが、値上げ幅は10から30円を予定している。終売メニューも発表で、「昨今の原材料の高騰・エネルギーコストの高止まり・人件費の上昇の影響等を受け、2026年3月30日（月）より、価格改定および一部メニューの変更を実施させていた