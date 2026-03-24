日本のホラー界において、近年「フェイクドキュメンタリー」が圧倒的な存在感を放っている。2000年前後の『ほんとにあった！呪いのビデオ』シリーズや『放送禁止』シリーズを端緒とし、近年では『フェイクドキュメンタリー「Q」』や『TXQ FICTION』といった、演出とリアリティが高度に融合した作品へと進化を遂げた。【関連】激怖ホラー『コンジアム』に学ぶ韓国映画の“真髄”一方、お隣の韓国ホラー映画界では、ある“形式”が独