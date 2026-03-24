車載アルコール検知器を開発するIntoxalockがサイバー攻撃を受け、裁判所命令でこの検知器を設置しているドライバーの一部が車両を使用できなくなったと報告しました。After hackers hit an Iowa company, cars around the country failed to start - Ars Technicahttps://arstechnica.com/security/2026/03/after-hack-some-ignition-interlock-users-couldnt-start-their-own-cars/Intoxalock hack stops cars from starting acr