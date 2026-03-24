岡山県庁 岡山県は、企業が従業員の出会いや結婚を応援する「縁むすび応援企業制度」を創設し、4月1日から受け付けを開始します。 「縁むすび応援企業制度」に登録すると、企業は県から提供される縁結びネットや出会いイベントなどの情報を、事業所内の掲示板やメール、回覧などで広く従業員に紹介することが出来ます。 対象は、県内に事業所などがある企業や団体で、電子申請やメール、ファックスなどで申