女優・浜辺美波が公開したカレンダーオフショットに、称賛の声が寄せられている。２４日までにインスタグラムでカレンダーの発売を報告し「今年のテーマは『わんこと巡る１年』可愛すぎる４匹のゲストをお招きして撮影いたしました愛娘のぽぷこぺと、白右衛門とテラちゃん！」とつづり、愛犬を抱いたカレンダーオフショ複数枚を披露。「皆さまにも癒しを感じていただけるカレンダーになっているといいなあと例年通り４月