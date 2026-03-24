Ｊ２藤枝は２８日のホーム札幌戦に向け、２４日に焼津市内で練習を行った。今季就任した元日本代表・槙野智章監督は５連勝がかかる次節へ、前節で見せた変幻自在のサッカーを継続し、連勝を伸ばす構えだ。前節のＰＫ戦で勝利したＪ３福島戦では、前半に３点を奪いながらも後半に同点に追いつかれた。３―２で迎えた後半４３分、瀬戸際の場面で相手のセットプレーに対して試みたのが、裏を突くオフサイドトラップ。経過時間や試