昨年の東日本報知オールスター（ＡＳ）戦の選抜チームメンバーや主要大会に出場した主な選手の進路が判明した。中学２年の春に１４０キロを計測し、昨夏Ｕ１５侍ジャパンに選出された三浦大我投手（１５、新宿ボーイズ）は日本航空石川へ進学。希望を胸にはばたく選手たちの進路先を掲載する。船橋生まれ新宿育ちの三浦は、無限の可能性を秘める。ＭＡＸ１５０キロ超え、５季連続甲子園、プロ野球選手…。どれも実現可能だ。高