西武渋谷店では、人気ゲーム“にゃんこ”シリーズの世界観を楽しめるリアルイベントが3月29日まで開催されています。公式グッズを販売する｢にゃんこ大商店 出張所｣や新作『パズルで豊作!にゃんこ村』のミニゲームを体験できるコーナーも登場。さらに館内4階の365cafeでは、ゲームの世界観に触れられる展示も開催。ゲームのファンはもちろん、かわいいキャラクターや雑貨が好きな