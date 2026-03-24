歌手の浜崎あゆみさんが、自身のインスタグラムのストーリー機能を更新。自身の体調について、綴りました。 【写真を見る】【 浜崎あゆみ 】 「なんかおかしいなとは思っていたが…がっつり風邪ひいた」ファンから心配の声「あゆ大丈夫?」「ツアー前だしゆっくり休んでね」浜崎あゆみさんは「なんかおかしいなとは思っていたが…がっつり風邪ひいた」と綴ると、薬の写真をアップ。この投稿にファンからは「栄養