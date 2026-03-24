帝京戦に2番手で登板した中京大中京・太田＝甲子園中京大中京が計16安打で接戦を制した。荻田の2点本塁打などでリード。五回に追い付かれたが、4―4の延長十回に田中の適時打、半田の3点二塁打、犠飛で5点を奪った。五回途中から救援した太田が5回1/3を3安打無失点、9奪三振と見事な投球だった。帝京は五回に目代の2点二塁打などで4得点。その後は連打が出ず、攻撃に勢いを欠いた。