取手競輪場のF1が24日、開幕した。ガールズの7Rはバック3番手から捲った藤田まりあ（26＝埼玉）が1着。今年無敗だった山原さくらの連勝を「21」で止める金星となった「びっくりですね。山原さんが来るのは分かっていたので気にせず先に踏みました。タイミングが良かったです」前節松山で完全Vと好調モードの藤田。引き続き注目したい。