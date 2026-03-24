宮内庁は、天皇皇后両陛下と愛子さまが25日から予定されていた東日本大震災から15年の節目にあたっての岩手県・宮城県訪問をとりやめ、延期されると正式に発表しました。天皇皇后両陛下に引き続き風邪の症状があり、せきが続いていることから、訪問を今後に延期されるということです。宮内庁によりますと、両陛下と愛子さまは、今回の訪問を大切に考えていて、延期となったことを心から残念に思うとともに、これまで諸準備を整えて