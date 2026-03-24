「ネコバス」【動画】幸せな世界♡ 人間の弟妹にもふられる兄猫そんなひと言が添えられた写真が、Xで2.9万件超の“いいね”を集め話題になっています。写っているのは、ノルウェージャンフォレストキャットの「シィク」くん（5歳・男の子）。背中には、ぬいぐるみがちょこんと乗っています。その姿は、まるでジブリ映画『となりのトトロ』に登場する「ネコバス」のよう。毛並みの良いふさふさの体にぬいぐるみを乗せたまま、