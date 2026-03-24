ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、5月30日（土）から2027年1月11日（月）までの期間限定で、テレビアニメ『葬送のフリーレン』と初コラボとなる期間限定アトラクション「葬送のフリーレン ストーリー・ウォーク 〜追憶の旅〜」をステージ 18で開催。併せて、「葬送のフリーレン×ストーリー・ライド」と「葬送のフリーレン 〜追憶のレストラン〜」も実施する。【動画】待ち切れない！USJ×『フリーレン』コラボCMも公開■