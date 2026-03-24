福岡南署は24日、福岡市南区向野1丁目5番付近の路上で23日午前7時40分ごろ、登校中の小学生女児が見知らぬ男からスマートフォンを向けられる事案が発生したとして、防犯メールで注意喚起した。男は50代、身長165くらい、黒色短髪、肥満ぎみ、眼鏡着用。