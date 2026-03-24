静岡県下田市の下田港で3月24日未明、釣りをしていた50代の男性が海に転落しました。男性は警察と消防によって約1時間後に救助され、命に別状はありませんでした。 男性は自力で上がれず、海面で壁にへばりつくような状態だったということです。 警察と消防によりますと、3月24日午前4時頃、下田港で1人で釣りをしていた千葉県に住む会社員の男性（52）が暗闇で足を踏み外し、海に転落しました。 通行人が「海の方から助けてと