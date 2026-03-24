ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ、大阪市此花区）は24日、人気のTVアニメ『葬送のフリーレン』とのコラボーション新情報を発表した。【動画】フリーレン、フェルン、シュタルクと出会う…USJ『葬送のフリーレン』コラボCMUSJでは『ユニバーサル・クールジャパン 2026』を開催中。『名探偵コナン』『呪術廻戦』、東野圭吾氏原作の『マスカレード』シリーズ、さらに『モンスターハンターワイルズ』とのコラボが開始。さら